Avviati i lavori per la rotatoria dell’ospedale Un’opera per la sicurezza e l’accessibilità

Sono partiti questa mattina i lavori per costruire la nuova rotatoria vicino all’ospedale Engles Profili di Fabriano. L’intervento riguarda l’area tra viale Stelluti Scala, via Marconi e via Campo Sportivo ed è pensato per migliorare sicurezza e accessibilità. L’opera dovrebbe rendere più fluido il traffico e facilitare gli spostamenti di chi si trova in zona.

FABRIANO - Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione della rotatoria in prossimità dell'ospedale cittadino Engles Profili, un intervento strategico sulla viabilità che interessa l'area compresa tra viale Stelluti Scala, via Marconi e via Campo Sportivo.

