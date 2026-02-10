In vista della partita contro il Frosinone, l’Avellino deve fare i conti con un problema in difesa. Biancolino, l’allenatore, ha annunciato la lista dei convocati, ma si ferma un difensore importante. La squadra si prepara con qualche incognita in più per la gara di domenica.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del delicato match contro il Frosinone, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT, il tecnico dell’ Avellino Raffaele Biancolino ha ufficializzato la lista dei convocati. Una chiamata a raccolta che deve fare i conti con un bollettino medico ancora piuttosto pesante, che costringerà l’allenatore a ridisegnare alcuni reparti. La nota dolente riguarda il reparto difensivo e mediano. Le rotazioni saranno limitate a causa di diversi infortuni, ultimo dei quali quello di Filippo Reale: il difensore ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra in seguito a uno scontro fortuito durante l’allenamento di rifinitura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, problemi per Biancolino: si ferma un difensore

Approfondimenti su Avellino SerieB

Raffaele Biancolino commenta con soddisfazione i progressi dell’Avellino dopo la vittoria contro la Sampdoria.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Avellino SerieB

Argomenti discussi: Serie B, Biancolino su Monza-Avellino 2-1: Usciamo dallo stadio con i complimenti ma con zero punti; Biancolino dopo Avellino-Cesena 3-1: Conta la reazione, restiamo con i piedi per terra; La 'Caporetto' del Cesena al Partenio di Avellino, Cavalluccio affondato dai lupi: 4 sconfitte su 5 partite; Monza-Avellino 2-1, Biancolino: Un peccato. Il mercato? Guardiamo avanti.

Avellino-Frosinone, Biancolino vara il turnover ragionatoAvellino-Frosinone, a voi. Domani, mercoledì 11 febbraio, al Partenio arrivano i gialloazzurri di Alvini, terzi in classifica. I ciociari sono reduci dalla sconfitta allo ... ilmattino.it

Avellino, tegola per Biancolino: lesione al soleo per IzzoLe condizioni del calciatore biancoverde ... msn.com

L'errore dei partiti: nessuno parla dei problemi della città mentre riemerge la questione morale... #Avellino - facebook.com facebook