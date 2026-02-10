Avellino i frati si barricano nel convento-museo di San Francesco a Folloni

I frati del convento di San Francesco a Folloni si sono barricati all’interno, rifiutando di uscire. La decisione è arrivata dopo che il sindaco di Montella ha annunciato di voler costruire un ospedale in una palazzina vicina. La situazione è tesa, con i religiosi che temono che la nuova struttura possa disturbare la pace del luogo sacro. Sul posto, vigili e forze dell’ordine cercano di gestire l’impasse senza esiti immediati.

Il sindaco di Montella, in provincia di Avellino, vuole costruire un ospedale in una palazzina attigua al convento di San Francesco a Folloni. I frati si oppongono al progetto del primo cittadino, Rizieri Buonopane, e si barricano nel convento-museo. Il Comune avrebbe dato alla Asl la disponibilità per la realizzazione di un ospedale di comunità in questa palazzina degli anni Sessanta attigua al monastero, risalente al Duecento, sede di una biblioteca con 30mila testi antichi. È anche in corso una causa per stabilire di chi sia la proprietà di questa struttura.

