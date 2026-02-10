Avellino Cultura in Città gli appuntamenti di questa settimana

Questa settimana ad Avellino si torna a vivere la cultura con diversi eventi. La rassegna “Avellino Cultura in Città” propone musica, teatro e spettacoli per bambini, organizzati dal Comune e prodotti da Everlive Italia. Sono state comunicate le modalità di accesso, così cittadini e visitatori possono pianificare le presenze senza problemi. Gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto delle norme e promettono di coinvolgere tutta la famiglia.

In occasione dei prossimi appuntamenti della rassegna "Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini", organizzata dal COMUNE DI AVELLINO con la produzione esecutiva di EVERLIVE ITALIA SRL, si forniscono indicazioni definitive sulle modalità di accesso agli.

