Autostazione di Cosenza tra degrado e violenza | Confail Faisa invoca l’esercito

10 feb 2026

Cosenza vive giorni di tensione all’autostazione, che si trova in uno stato di degrado e violenza crescente. I pendolari e i lavoratori si sentono sempre più insicuri, mentre le condizioni della zona peggiorano di giorno in giorno. La Confail Faisa ha deciso di chiedere l’intervento dell’esercito, un passo forte che nessuno si aspettava, per cercare di mettere fine a questa spirale di paura.

Cosenza è al centro di un crescente allarme per la sicurezza all’autostazione, con l’organizzazione sindacale Confail Faisa che ha espresso profonda preoccupazione e ha lanciato un appello inusuale: richiedere l’intervento dell’esercito per garantire la sicurezza di pendolari, lavoratori e residenti. L’ennesima aggressione a una donna ha scatenato la reazione del sindacato, che denuncia da tempo un clima di microcriminalità e degrado nella zona. La Confail Faisa ha espresso la sua amarezza per l’ennesimo episodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi all’autostazione di Cosenza. Da anni, e più recentemente, il sindacato aveva sollevato la questione della crescente microcriminalità e del generale stato di abbandono in cui versa l’autostazione, un nodo cruciale per chi si sposta da e verso l’hinterland cosentino, l’Italia e l’estero.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

