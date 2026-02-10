Auto usate | Chieti è la provincia più performante

A Chieti, le auto usate fanno registrare i numeri più alti in Abruzzo. Nel 2025, la provincia mostra un aumento dei passaggi netti del 3,2% e i prezzi medi salgono del 2,1%. I concessionari e i rivenditori locali confermano che la domanda rimane forte, spinta anche dalla voglia di cambiare auto senza spendere troppo. La crescita si riflette anche sul mercato di seconda mano, che si dimostra più dinamico rispetto ad altre zone della regione.

Nel 2025, secondo l’elaborazione di AutoScout24 su dati Aci, Chieti si conferma la prima provincia dell’Abruzzo per numero di passaggi di proprietà netti, con 20.743 atti Nel 2025 in Abruzzo crescono i passaggi netti di auto usate (+3,2%) e si registra un aumento dei prezzi medi (2,1%). E Chieti domina la classifica per numero di passaggi di proprietà. L’aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più gli abruzzesi verso l’usato, grazie a soluzioni più accessibili e alla possibilità di guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget. Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate nella regione ha chiuso l’anno in crescita: i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno raggiunto quota 72.🔗 Leggi su Chietitoday.it

