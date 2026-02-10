Auto contro furgone lo scontro è violentissimo | dramma in Italia a bordo due donne

Un incidente violento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla vecchia Aurelia, vicino al chilometro 31, poco lontano da un incrocio. Un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, causando un impatto molto forte. A bordo delle due vetture c’erano due donne, rimaste ferite, e i soccorsi sono arrivati subito sul posto. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni delle due donne coinvolte.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, si è verificato un incidente stradale sulla vecchia Aurelia, all’altezza del chilometro 31, nei pressi di un incrocio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un furgone, che si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto improvvisamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi nel giro di pochi minuti. A bordo dell’auto viaggiava una donna, che all’arrivo dei sanitari è stata trovata già fuori dal veicolo, cosciente ma bisognosa di assistenza medica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto contro furgone, lo scontro è violentissimo: dramma in Italia, a bordo due donne Approfondimenti su Auto Furgone Incidente a Torino: scontro tra auto e furgone, la macchina si schianta contro il semaforo e lo piega Stamattina a Torino, alle 6:50, si è verificato un incidente in corso Venezia, all’incrocio con via Sospello. Incidente a Grosso: scontro frontale tra due auto, una viene speronata e spinta contro l'alberata. Due donne ferite, una è grave Un grave incidente si è verificato ieri sera sulla provinciale 22 a Grosso, coinvolgendo due auto in uno scontro frontale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Auto Furgone Argomenti discussi: Scontro tra un’auto e un furgone a Villafalletto; Furgone contro le auto in sosta a Gallarate: intervento notturno dei vigili del fuoco; Incidente allo svincolo dell'autostrada, scontro tra un'auto e un furgone: tre feriti; Ravenna, auto contro furgone: due feriti. Incidente a Caponago, furgone dei carabinieri si ribalta dopo lo scontro con un'auto: dieci militari feriti, non sono graviLo schianto sulla A4 in provincia di Monza, nella tarda serata di martedì 9 febbraio. I carabinieri erano diretti a Milano per fare servizio di ordine pubblico alle Olimpiadi ... milano.corriere.it FOTO. Furgone contro auto parcheggiate a Gallarate, danneggiato anche un contatore del gasE' successo nella tarda serata di ieri in via Egeo: sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per tre ore per riuscire a disincastrare i veicoli coinvolti nell'incidente e a mettere in si ... varesenoi.it Auto contro furgone sulla Vittoria - Pedalino. Quattro feriti, grave una donna di 73 anni - facebook.com facebook Auto, furgone e camion: schianto all'incrocio. Tre feriti all'alba a Domegliara: uno è grave x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.