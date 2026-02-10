Australia asks for meeting with Roblox after grooming content complaints

L’Australia ha chiesto un incontro con Roblox dopo le denunce di grooming e contenuti inappropriati rivolti ai minori sulla piattaforma. Le autorità temono che i bambini siano esposti a rischi online e vogliono trovare soluzioni per proteggere i giovani utenti. La discussione arriva dopo diverse segnalazioni di comportamenti pericolosi e contenuti inadeguati, che hanno sollevato preoccupazione tra genitori e esperti di sicurezza digitale.

Communications Minister Anika Wells said she wrote to the U.S.-listed tech firm expressing "grave concern" about reports that children were being approached by predators and exposed to harmful material. "The reports we've been hearing about children being exposed to graphic content on Roblox and predators actively using the platform to groom young people are horrendous," Wells said in a statement. The statement shows a cooling relationship between Australia and the popular gaming platform which rolled out age-assurance in 2025 to limit online chats to narrow age windows and prevent child grooming.

