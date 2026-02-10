Aumentano i controlli sui locali dopo la tragedia di Crans Montana

Il Comune di Latina ha deciso di intensificare i controlli sui locali pubblici. La scelta arriva dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, dove diverse persone sono rimaste coinvolte in un incidente grave. Le autorità locali vogliono evitare che simili incidenti si ripetano anche qui, rafforzando i controlli e verificando le norme di sicurezza.

Il Comune di Latina aumenta i controlli sui locali, in seguito alla tragedia di Capodanno a Crans Montana in Svizzera. Come emerso ieri nel corso della commissione Attività produttive, e dopo anche i tavoli della sicurezza svolti in Prefettura sull'argomento, piazza del Popolo richiederà Scia.

