Attraversamenti pedonali luminosi a viale Trento e Riello per pedoni più visibili

Viale Trento e Riello ora sono più sicuri per i pedoni. Sono stati installati nuovi attraversamenti luminosi, che migliorano la visibilità e aiutano chi cammina a essere visto meglio dagli automobilisti. L’intervento mira a ridurre i rischi e rendere più tranquillo il passaggio in queste strade.

Luci led potenziate quando passa qualcuno per una migliore visibilità notturna e in caso di maltempo. I fondi dai risparmi su altri interventi Viale Trento e il Riello più sicuri per i pedoni grazie a un intervento di ammodernamento per migliorare la visibilità. Il Comune di Viterbo ha dato il via alla realizzazione di due attraversamenti pedonali di ultima generazione, dotati di un sistema di illuminazione a led pensato per rendere i passanti chiaramente visibili anche nelle ore notturne o in condizioni di maltempo. L'aspetto interessante dell'operazione riguarda la copertura finanziaria.

