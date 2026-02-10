Atp Finals verso Mediaset manca solo la firma
L’accordo tra Mediaset e l’Associazione Tennisti Professionisti per trasmettere in chiaro le ATP Finals sembra ormai cosa fatta. Dopo settimane di trattative, manca solo la firma ufficiale per portare il torneo dei campioni sui nostri schermi. La partita si è conclusa, ora si aspetta solo la conferma definitiva.
(Adnkronos) – Atp Finals di tennis verso Mediaset. Accordo quasi raggiunto sui diritti tv in chiaro per il torneo dei campioni tra la tv del Biscione e l'Associazione Tennisti Professionisti. Le trattative sono in stato avanzato, a quanto apprende l'Adnkronos, mancano solo le firme. Mediaset si avvierebbe a battere la Rai, che deteneva i diritti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Atp Finals
Tennis, Atp Finals: Mediaset ottiene i diritti televisivi per tre anni. Battuta la Rai
Mediaset si aggiudica i diritti televisivi delle ATP Finals per i prossimi tre anni.
Colpo Mediaset! Strappate alla Rai le ATP Finals
Mediaset ha messo le mani sulle ATP Finals, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del tennis.
Ultime notizie su Atp Finals
Argomenti discussi: Le Atp Finals in chiaro su Mediaset? La Rai rischia di perdere i diritti; La RAI perde contro Mediaset la gara dei diritti tv per le ATP Finals di Torino: complimenti all’AD Rossi e al direttore Petrecca; Le Atp Finals potrebbero cambiare rete: Mediaset in trattativa, la Rai rischia di perdere i diritti in chiaro; Nitto Finals verso Mediaset. Superata offerta Rai.
Atp Finals verso Mediaset, manca solo la firma(Adnkronos) - Atp Finals di tennis verso Mediaset. Accordo quasi raggiunto sui diritti tv in chiaro per il torneo dei campioni tra la tv del Biscione e l'Associazione Tennisti Professionisti. Le tratt ... cn24tv.it
Atp Finals Torino, Mediaset si aggiudica i diritti tv: battuta la concorrenza della RaiAccordo raggiunto sui diritti tv in chiaro per le Atp Finals tra Mediaset e l'Associazione Tennisti Professionisti. Secondo l'ANSA, l'intesa, per cui manca solo la firma, è ... ilmessaggero.it
Cambia la tv delle ATP Finals. La Rai perde i diritti in chiaro: dal 2026 sarà Mediaset a trasmettere il torneo dei Maestri - facebook.com facebook
Le ATP Finals cambiano tv: Mediaset pronta al sorpasso sulla Rai per i diritti del torneo in chiaro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.