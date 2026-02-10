Atp Finals a Mediaset dal 2026 i diritti in chiaro | ira Pd contro Rai e Telemeloni

Mediaset trasmetterà in chiaro le ATP Finals a partire dal 2026. L’accordo con gli organizzatori permette alla rete di offrire in diretta le gare più importanti del tennis mondiale, lasciando la Rai senza i diritti. La scelta ha scatenato le polemiche del Pd, che critica la decisione e la definisce un passo indietro per lo sport pubblico. La Rai, invece, si difende sottolineando di aver già offerto molte altre competizioni di livello. La battaglia sui diritti tv si fa più accesa, mentre Mediaset si prepara a trasmettere uno degli eventi

Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. Lo fa sapere Mediaset in una nota. L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su ATP Finals

Ultime notizie su ATP Finals

