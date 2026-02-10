Questa sera al Metropolitano va in scena la semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona. La gara di andata promette spettacolo, con le due squadre pronte a battagliare per un passo importante verso la finale. Entrambe arrivano in forma e con grandi ambizioni: i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo, mentre i catalani puntano a portare a casa un risultato positivo prima del ritorno. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00.

Da una parte il derby basco, dall’altra un incrocio di altissimo profilo: la seconda semifinale di Copa del Rey sarà tra Atletico Madrid e Barcellona e la gara d’andata si disputerà al Metropolitano. La squadra di Simeone tiene moltissimo alla coppa nazionale: in campionato è lontanissima dalla vetta, in Champions è difficile fare dei piani. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Barcellona (giovedì 12 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Semifinale d’andata al Metropolitano

Approfondimenti su Atletico Madrid Barcellona

Domani sera alle 21, il Real Betis riceve l’Atletico Madrid in una sfida da non perdere.

Questa sera alle 21:00, il Real Betis riceve l’Atletico Madrid in una sfida importante per entrambe le squadre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atletico Madrid Barcellona

Argomenti discussi: Atl. Madrid - Barcellona; L'Albacete sorprende il Real, il Barça non stecca e tutti i gol Streaming | DAZN IT; Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid conoscono i loro avversari nella Coppa del Re; Prima da titolare per Lookman all'Atletico Madrid: abbiamo visto debutti peggiori.

Atletico Madrid-Barcellona: dove vedere la semifinale di Coppa del Re in TV e in streamingAtletico Madrid e Barcellona si preparano ad affrontare la semifinale d'andata di Coppa del Re. Il primo round andrà in scena al Wanda Metropolitano di Madrid, dove è atteso il tutto esaurito per una ... tag24.it

Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: chi vince sfida il Barcellona in finale di Supercoppa spagnolaStasera si conoscerà l’altra finalista, una finalista che uscirà dal derby madrileno tra Atletico e Real. L’esito di questa sfida è, come di consueto, incertissimo. Nella classifica de LaLiga sono ... tuttosport.com

Situazione Nico Gonzalez Quanto manca per il riscatto dell'Atletico Madrid facebook

Lookman si è già preso l'Atletico Madrid: goal e assist al debutto con la nuova maglia x.com