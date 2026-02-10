Atleti paralimpici prof d’eccezione a Monza

A Monza si sono riuniti alcuni degli atleti paralimpici più noti, portando con sé storie di vittorie e sfide affrontate con determinazione. Tra loro, un professore di spicco che ha condiviso esperienze di successi in città come Tokyo, Parigi e Londra, mescolando parole di cultura spagnola e ricordi di momenti importanti. La giornata ha visto momenti di grande emozione e testimonianze di resilienza che hanno coinvolto il pubblico presente.

Un misto tra lingua e cultura spagnola, parlando di vittorie sportive a Tokyo, Parigi, Londra e resilienza. Questo l’effetto dell’incontro tra gli atleti paralimpici della nazionale di nuoto spagnola e i ragazzi di 4DL, 5BL e 5CL del liceo linguistico Mosè Bianchi di Monza. Come spiega Massimiliano Tosi, monzese, allenatore dei nuotatori paralimpici del Pohla Varese, in questi giorni gli atleti spagnoli (Zudaire Borreso, Jacobo Garrido, Inigo Llopis e Anastasya Dmytriv) si stanno allenando a Monza, alla piscina Pia Grande, condividendo con alcuni colleghi della nazionale azzurra paralimpica di nuoto (Alberto Amodeo, Gabriele Lorenzo, Federico Cristiani e Vittoria Bianco) una collegiale di preparazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici che hanno conquistato medaglie nelle recenti competizioni.

