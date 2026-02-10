Atina nuovo appuntamento delle Ricerche sulla cultura popolare del Lazio meridionale
Domenica 15 febbraio, nella biblioteca comunale di Atina, si terrà un nuovo incontro dedicato alle ricerche sulla cultura popolare del Lazio meridionale. L’appuntamento inizia alle 9.30 e coinvolge appassionati e studiosi che vogliono approfondire le tradizioni della zona.
