Assolto un uomo di Montemiletto accusato di falsità ideologica

Questa mattina si è chiuso il processo a Montemiletto che vedeva imputato un uomo accusato di aver commesso falsità ideologica in un atto pubblico. Dopo le udienze, il giudice ha deciso di assolverlo, chiudendo così il caso senza condanne.

Si è concluso con un’assoluzione il processo a carico di un uomo di Montemiletto, imputato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha stabilito che il fatto non sussiste, ponendo così fine a un procedimento iniziato diversi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Montemiletto Uomo

Il tribunale di Chieti ha assolto Giustino Bruno, 52 anni, dall’accusa di minaccia a pubblico ufficiale nei confronti dell’ex sindaco di Rapino, Rocco Micucci.

Un avvocato di Lecce è stato condannato a un anno e mezzo di carcere.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Montemiletto Uomo

Argomenti discussi: Taranto, reddito di cittadinanza non dovuto: cittadino di Manduria assolto perché il fatto non costituisce reato; Non ha partecipato alla rapina al chiosco: Sorso, 30enne assolto - L'Unione Sarda.it; Scalea, accusato di aggressione con una spranga in ferro a Bonifati: assolto; Aiutare un malato a curarsi con la cannabis non è reato: assolto l’amico di Walter De Benedetto.

Carte false per evitare multa e sospensione della patente: assoltoMONTEMILETTO- Assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino. Si e’ chiuso cosi il proce ... irpinianews.it

Passa al Telepass senza pagare per mesi: assolto dall’accusa di truffa, scoppia la polemicaProtagonista della vicenda è un 35enne di origine moldava, finito sotto processo dopo numerosi transiti irregolari. agro24.it

Un uomo assolto dall'accusa di truffa per passaggi non pagati ai caselli autostradali per insufficienza di prove. https://auto.everyeye.it/notizie/pesaro-moldavo-elude-telepass-14-000-euro-assolto-tecnica-usava-857765.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook