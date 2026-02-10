Associazioni solidali con la dirigente di Radioterapia | Evitare gli show televisivi
Le associazioni “Sos per la vita” e “Rione Santa Rosa Aps” esprimono solidarietà alla dirigente del servizio di Radioterapia Oncologica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Chiedono di evitare spettacolarizzazioni televisive e di rispettare la professionalità di chi lavora in corsia.
LECCE –Solidarietà alla dirigente medica del servizio di Radioterapia Oncologica del “Vito Fazzi” di Lecce da parte delle associazioni “Sos per la vita” e “Rione Santa Rosa Aps”.La dottoressa Angela Sardaro, infatti, è finita nell’occhio del ciclone a causa della diffusione di un video, girato da.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Radioterapia Lecce
RAI1: SHOW EVENTO PER RICORDARE PIPPO BAUDO CON TUTTI I SUOI FIGLI TELEVISIVI
9 show televisivi di successo che meritavano più stagioni
Ultime notizie su Radioterapia Lecce
Argomenti discussi: Tutto in ordine in associazione Casa del Volontariato di LatinaInizio corso: 10 marzo; 7 febbraio: convegno Empori solidali: quanta strada ancora da percorrere?; Onorificenze: gli esempi civili insigniti da Mattarella; No allo spreco alimentare: l’impegno di Unicoop Firenze.
Bambole solidali per sostenere la ricerca sulle malattie mitocondrialiHa preso avvio un nuovo laboratorio promosso dall’associazione Semplice...MENTE Insieme Odv, realizzato in collaborazione con MIOMITO Odv, con l’obiettivo ... canalesicilia.it
Lotta allo spreco alimentare: il «furgone solidale» delle Acli con il Comune per la raccolta e distribuzione di ciboNella giornata mondiale del 5 febbraio dedicata all'impegno per la riduzione degli alimenti che si buttano nel cestino dei rifiuti, l'associazione mette in campo un bus e i volontari ... roma.corriere.it
DA IERI APERTO IL BANDO DELLA REGIONE LAZIO "COMUNITA' SOLIDALI" Da ieri e fino al 6 marzo le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Fondazioni del Terzo Settore potranno presentare progettualità i - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.