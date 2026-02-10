La riunione dell’ONU si è tenuta in un clima di grande attenzione. In una seduta del Parlamento europeo a Strasburgo, i rappresentanti hanno discusso di come riformare l’istituzione e rafforzare la cooperazione tra i paesi. Il dibattito ha messo in evidenza il ruolo centrale dell’Assemblea come spazio di confronto per affrontare le crisi internazionali.

Assemblea Generale: il cuore del multilateralismo che cambia. A Strasburgo, in una seduta solenne del Parlamento europeo, il dibattito internazionale ha riportato al centro la funzione dell’ Assemblea Generale come spazio privilegiato per affrontare le crisi globali. Un luogo dove la diplomazia non è solo protocollo, ma architettura politica: un laboratorio in cui Stati, istituzioni e società civile cercano risposte condivise a sfide che nessun Paese può affrontare da solo. L’intervento della Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha offerto una visione chiara: il multilateralismo non è un concetto astratto, ma un metodo di lavoro che richiede coraggio, riforme e una nuova cultura della cooperazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Assemblea Generale ONU: riforme, inclusione e cooperazione

Approfondimenti su Assemblea Generale

Questa mattina, l’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato le modifiche allo statuto.

L'ONU segnala un crescente attacco alla cooperazione internazionale, in un contesto caratterizzato da violazioni del diritto internazionale e da significativi tagli agli aiuti allo sviluppo e umanitari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

FULL SPEECH: Kenya’s President Ruto Demands Global Financial Reform at UN Summit in Doha | AQ1B

Ultime notizie su Assemblea Generale

Argomenti discussi: Riforma dell’ONU, difficile ma necessaria; Il decennio dell’UNGASS in sintesi: criticità, risultati e percorsi di riforma; UNGASS: 10 anni di progressi fallimentari nella politica internazionale sulle droghe; L’ambasciatore Mike Waltz espone la visione America First per la leadership degli Stati Uniti alle Nazioni Unite.

Riforma dell’ONU, difficile ma necessariaRelativamente ai vari organismi dell’ONU, l’idea che decisioni fondamentali sul clima, sul controllo delle nascite, sulla salute vengano presi da un manipolo di pochi esperti, pur in buona fede, è a ... cittanuova.it

Senza una riforma dell’Onu non può esserci pace, né significativi progressi sull’Agenda 2030Mentre la situazione globale degenera sotto la spinta dei conflitti, l’80esima Assemblea generale riaccende i riflettori sul funzionamento delle Nazioni Unite. Va accelerata la riforma prevista con il ... ansa.it

L'assemblea generale prende ulteriormente quota. Ora con l'incontro pubblico sulla trasmissabilità delle aziende agricole contadine presentando il lavoro di Chiara Zannelli #accessoallaterra #giovaniinagricoltura #sovranitàalimentare - facebook.com facebook

Il Presidente Mattarella ha partecipato all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario Il video: youtu.be/Tbh17CaWCBAsi… x.com