L’Inps ha annunciato che il pagamento dell’assegno unico di febbraio 2026 arriverà presto. Chi ha già avviato la richiesta non deve fare nulla, perché non serve una nuova domanda. La procedura continuerà senza interruzioni, come già accaduto in passato.

(Adnkronos) – Si avvicina il pagamento dell’Assegno unico di febbraio 2026. L’Inps conferma che non è necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato “accolta”. La prestazione sarà erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. L’Inps ha inoltre fatto sapere che gli importi e le soglie Isee sono stati rivalutati dell’1,4% in base all’inflazione Istat e che l’Assegno con i valori aggiornati verrà erogato proprio a partire da questo mese. Mentre gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno pagati a partire da marzo 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Assegno unico, pagamento febbraio 2026 e aumenti

Approfondimenti su Assegno Unico

A dicembre 2025, l'assegno unico verrà accreditato tra il 17 e il 19, con le date specifiche per le famiglie senza variazioni e per quelle con modifiche o nuove richieste.

A partire dal primo febbraio 2026, le famiglie italiane con figli minori riceveranno un assegno unico più alto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Pagamenti Assegno unico Novembre 2025: date e aumenti!

Ultime notizie su Assegno Unico

Argomenti discussi: Assegno unico febbraio 2026, chi lo riceve non deve rifare domanda: come cambiano gli importi, le date dei pagamenti; Pagamenti Inps febbraio 2026, il calendario completo; Pagamenti Assegno unico, NaspI e bonus mamme febbraio 2026: il calendario dell'Inps; Pagamenti INPS: le scadenze di febbraio 2026.

Assegno unico, pagamento febbraio 2026 e aumentiLa prestazione sarà erogata d'ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta ... adnkronos.com

Assegno unico di febbraio, la data di pagamento: bisogna aggiornare l’IseeCosa succede all’Assegno unico di febbraio tra rivalutazione Istat e nuove soglie Isee: il calendario Inps dei pagamenti è differenziato ... quifinanza.it

Come avviene per l'assegno unico per i figli, anche per l'assegno nucleo familiare nel 2026 scattano gli aumenti e i nuovi limiti di reddito facebook

Assegno Unico 2026: cosa cambia Le regole restano le stesse, ma ci sono novità su: - ISEE - importi minimi e massimi Attenzione: chi già riceve l’AUU non deve presentare una nuova domanda, a meno che la precedente non sia stata annullata o respi x.com