Assegno unico di febbraio la data di pagamento | bisogna aggiornare l’Isee

L’Inps ha annunciato che l’assegno unico di febbraio verrà pagato con alcune novità. Dal 2026, la cifra cambierà leggermente, con un aumento legato all’inflazione, e saranno aggiornate anche le soglie Isee. Per ricevere l’assegno, però, i genitori dovranno aggiornare l’Isee, perché le nuove regole prevedono una revisione tecnica del calcolo. La data di pagamento ancora non è ufficiale, ma si sa che le modifiche entreranno in vigore a partire dal nuovo anno.

Con l'inizio del 2026 l' Assegno unico e universale per i figli a carico cambia. La misura gestita dall' Inps propone tre elementi nuovi: rivalutazione degli importi legata all'inflazione (+1,4%), nuove soglie Isee aggiornate e una revisione tecnica del calcolo dell'indicatore per le prestazioni familiari. A febbraio arrivano i primi pagamenti dell'anno a regime e, soprattutto, scatta la scadenza relativa al rinnovo dell'Isee. Quando arriva l'Assegno unico di febbraio. Per la mensilità di febbraio 2026, il calendario Inps prevede l'accredito dell'Assegno unico tra giovedì 19 e venerdì 20 per le famiglie che già percepiscono la misura e non hanno modificato la domanda o la situazione anagrafica.

