Aumentano gli assegni di maternità nel 2026. L'importo mensile per le famiglie salirà grazie all'inflazione: l'ultimo aggiornamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce un aumento basato sull'indice Istat dell’1,4%. Questo significa che le mamme riceveranno di più con il nuovo bonus, che tiene conto delle variazioni dei prezzi al consumo.

Come altri bonus, anche l’assegno di maternità vede il proprio importo aumentare con l’inflazione. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo con l’aggiornamento degli importi che ha stabilito come, sulla base dell’ indice Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, pari all’1,4%, l’assegno mensile di maternità avrebbe visto gli importi aumentare. Così l’assegno mensile che supporta le nuove nascite, ma anche gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, aumenta a 413,10 euro. Anche il limite Isee per accedere al beneficio è stato ricalcolato sulla stessa base, cioè l’indice Istat che calcola la media annua dei prezzi al consumo, ed è stato fissato a 20. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno di maternità in aumento, a quando ammonta l’importo per i figli nel 2026

Nel 2026, le norme sull'Assegno di inclusione sono state aggiornate.

