Assalto portavalori Conte | sfiorata tragedia servono più agenti

Un assalto a un portavalori questa mattina a Roma ha rischiato di finire in tragedia. Il ministro Conte denuncia la scarsità di forze di polizia e sottolinea come, mentre in Albania si impiegano quasi un miliardo di euro e molte risorse per controllare i centri vuoti, in Italia manca personale sufficiente per garantire la sicurezza. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Roma, 10 feb. (askanews) – "Pensare che dall'altra parte del mare, in Albania, abbiamo da quasi 2 anni quasi 1 miliardo e tanti agenti impegnati sui centri vuoti in Albania per un capriccio della Presidente del Consiglio fa rabbia. Da tempo i rappresentanti sindacali delle forze dell'ordine denunciano carenze di organico, assenza di servizi e prevenzione adeguata sul territorio. Sulla Brindisi-Lecce in tanti hanno rischiato grosso, con fucili puntati ed esplosioni mentre erano semplicemente in coda per il traffico". Lo ha scritto sui sui canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando la foto della rapina di ieri.

