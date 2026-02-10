Assalto portavalori carabiniere ferito | L'ho inseguito a piedi per un km mi ha dato un pugno ma l’ho bloccato

Un carabiniere è rimasto ferito durante l’assalto a un portavalori sulla strada statale 613 tra Brindisi e Lecce. Il brigadiere Donato Russo ha raccontato di aver inseguito i rapinatori a piedi per più di un chilometro. Nonostante un pugno, è riuscito a bloccarne uno dei due. La scena si è svolta ieri, e Russo ha descritto l’episodio con grande determinazione.

Il racconto a Fanpage.it del brigadiere Donato Russo, il carabiniere ferito nell’inseguimento e nella cattura di due dei rapinatori dell’assalto al portavalori avvenuto ieri lungo la strada statale 613 Brindisi-Lecce. Il 56enne è riuscito a bloccare uno dei componenti del commando dopo un inseguimento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Portavalori Assalto

Un portavalori è stato preso di mira questa mattina a Lecce durante un assalto.

Un carabiniere ferito racconta l’inseguimento avvenuto stanotte.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Assalto a due portavalori sulla A14 all'altezza di Porto Recanati. Autostrada bloccata: video drone

Ultime notizie su Portavalori Assalto

Argomenti discussi: Assalto al portavalori, il racconto del carabiniere ferito: Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno; Assalto portavalori tra Brindisi e Lecce, intervengono i Carabinieri; Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri: due fermati. Ferito un militare; Assalto sulla 613: i carabinieri affrontano la banda con mezzi non blindati. Unarma: Rischio enorme.

Assalto a portavalori, un carabiniere ferito in inseguimento 'faccio le maratone'(ANSA) - LECCE, 10 FEB - Faccio le maratone, sono iscritto ad una associazione sportiva dilettantistica e quando l'ho visto fuggire mi sono detto, 'se vuoi metterti a correre, corriamo pure e vediamo ... msn.com

Assalto al portavalori, il carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»L'adrenalina ha lasciato il posto al dolore delle contusioni, ma lo sguardo resta fiero. Nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Fazzi di Lecce c'è un uomo che porta ... ilmessaggero.it

Quello organizzato lunedì mattina è l'ennesimo assalto a un portavalori degli ultimi anni, e c'è una ragione specifica per cui è avvenuto in Puglia: - facebook.com facebook

Assalto a un portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce. Durante la fuga, i rapinatori aprono il fuoco contro un’auto dei #Carabinieri intervenuti. Fermate dai militari dell'Arma due persone ritenute coinvolte nell'episodio nelle campagne di Squinzano (LE) #Pos x.com