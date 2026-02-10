Ascolto assistenza e sostegno Apre le porte il Punto Famiglia

Questa mattina a Vaprio è stato inaugurato il nuovo Punto Famiglia, un servizio pensato per offrire ascolto, assistenza e sostegno alle famiglie del territorio. Tre spazi, due dedicati a ragazzi e nonni, e un terzo che si rivolge a tutti, con progetti e servizi gratuiti. Le aziende sanitarie cercano di rafforzare il legame con la comunità, creando un punto di riferimento dove le famiglie possono trovare supporto e orientamento.

Ascolto, accoglienza, orientamento e sostegno, a Vaprio apre il Punto Famiglia di Ats Città Metropolitana e Asst Melegnano-Martesana, tre spazi, due sono per ragazzi e nonni "progetti su misura per tutti i problemi", servizi gratuiti, un altro pezzo del puzzle che le aziende sanitarie provano a comporre per rinsaldare il rapporto con il territorio. Ad accogliere, personale esperto, fra le finalità "il dialogo, il confronto il supporto per non far sentire nessuno solo", spiegano con il Comune. Che invita i vapriesi a usufruirne. Per gli over 65 l'idea è di una rete che da stringere "con realtà già radicate sul territorio, dal consultorio, alla casa della comunità alle associazioni per attivare interventi di supporto anche psicoeducativi per nonni che hanno un ruolo importante nella crescita dei nipoti".

