ascolti tv taratata vince su cuori

Nella serata di lunedì 9 febbraio 2026, le Olimpiadi invernali attirano ancora molti spettatori, ma la gara si fa serrata tra le diverse trasmissioni.

Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 su Rai 1 e Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De MartinoTaratata esordisce al 18,1% di share su Canale 5 contro Cuori 3 al 16-19,5% su Rai 1, La Ruota meglio di Affari Tuoi, Giletti regge: tutti i dati Auditel ... libero.it

Paolo Bonolis torna stasera con Taratata e sugli ascolti non ha paura lasciando la 'patata bollente' a Mediaset: "Sono fatti loro" Sarà un successo o rischia il flop - facebook.com facebook

vorrei dormire ma Elisa e Ligabue mi stanno commovendo ed emozionando ..il sonno mi è passato #Taratata ascolto "a modo tuo"..penso a mio figlio, lo vedo dormire, crescere di giorno in giorno..e mi scendono le lacrime..quanto è vera questa canzone x.com