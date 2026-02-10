Ascolti tv ieri 9 febbraio 2026 da La Ruota della Fortuna a Taratatà da Affari Tuoi alle Olimpiadi a Cuori | i dati Auditel

I dati Auditel di ieri mostrano ancora una volta la forza delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, trasmesse su Rai 2. La serata ha visto anche il debutto di Taratatà su Canale 5 con Paolo Bonolis. Su Rai1, invece, hanno mandato in onda un nuovo episodio di fiction, dando vita a un vero e proprio scontro tra i programmi più seguiti della serata. I numeri ufficiali ci raccontano come sono andate le cose in un lunedì all’insegna della televisione di prima scelta.

Scopriamo gli ascolti tv di ieri, lunedì 9 febbraio 2026: in prima serata, scontro diretto tra Rai1, che ha proposto un nuovo appuntamento con la fiction Cuori, e Canale 5, che ha puntato sul debutto di Taratatà, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis, tornato in prima serata come evento speciale, mentre nell'access prime time c'è stato il consueto scontro tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Ascolti tv ieri sera 9 febbraio 2026 Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 registra 2.940.000 spettatori pari al 17.4% dalle 21:50 alle 23:41. Su Canale5 Taratata raggiunge 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

I dati Auditel di domenica 8 febbraio mostrano una giornata di alta tensione tra i principali canali italiani.

Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa.

Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De MartinoTaratata esordisce al 18,1% di share su Canale 5 contro Cuori 3 al 16-19,5% su Rai 1, La Ruota meglio di Affari Tuoi, Giletti regge: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv ieri 9 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra Taratatà e Cuori.Ascolti tv ieri 9 febbraio 2026, dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. Dopo gli ascolti tv rilasciati ieri, ecco i dati Auditel e di share tv di ieri sera. Come ogni mattina, qui trov ... mam-e.it

