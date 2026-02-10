Ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026 | Cuori 3 vince in spettatori Taratata domina in share
I dati sugli ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026 mostrano una gara serrata tra Rai1 e Canale 5. La fiction di Rai1 ha conquistato più spettatori, mentre Canale 5 ha fatto meglio in percentuale di share, anche grazie alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Tra i programmi più visti, Cuori 3 ha vinto in ascolti, mentre Taratata si è piazzata prima in share.
Rai1 al comando con la fiction, Canale 5 davanti nei punti percentuali. Bene le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026 hanno visto la sfida serrata tra Rai1 e Canale 5. Cuori 3 si conferma leader in termini di pubblico assoluto, mentre Taratata conquista il miglior share della serata.
Ascolti tv, ‘Cuori 3’ vince in spettatori e ‘Taratata’ in share
Ieri sera, la fiction 'Cuori 3' su Rai1 ha conquistato gli spettatori, vincendo in numero di telespettatori.
Ascolti tv lunedì 9 febbraio 2026: Cuori 3, Taratata, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa.
Ascolti TV di ieri lunedì 9 febbraio 2026: Cuori 3 e le Olimpiadi invernali di Milano Cortina i programmi più vistiTorna l'appuntamento con i dati Auditel. Quale programma ha sbaragliato la concorrenza negli Ascolti Tv di ieri lunedì 9 Febbraio 2026? msn.com
Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 su Rai 1 e Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ... fanpage.it
Cuori 3 vince e cresce negli ascolti tv del lunedì sera con più di 3 milioni di telespettatori e il 19,5% di share (raggiunto nel finale di puntata). Matteo Martari e Pilar Fogliati sono sempre bellissimi insieme. E forse meriterebbero ancora di più #AscoltiTv - facebook.com facebook
#AscoltiTV | Lunedì 9 Febbraio 2026. Pattinaggio Artistico sempre forte (13.3%), #Taratata debutta al 18.1%, #Cuori 16-19.5%. De Martino 21.8% vs Scotti 22.9% Tutti i dati x.com
