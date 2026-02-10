La serata del 9 febbraio 2026 ha visto una sfida tra programmi tv molto seguita. Su Rai1, Cuori 3 ha battuto la concorrenza e si è imposto nel prime time, mentre Taratata ha sfiorato il sorpasso, conquistando comunque un buon pubblico. La gara tra i due show ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo fino a tardi.

Lunedì 9 febbraio 2026 è stata una serata molto combattuta per il prime time televisivo. Su Rai1, Cuori 3 ha registrato 2.940.000 spettatori, pari al 17.4% di share, con messa in onda dalle 21:50 alle 23:41. Su Canale5, il programma musicale Taratata ha catturato 2.333.000 spettatori e uno share del 18.1%, con l’ After Show seguito da 865.000 spettatori e il 18.9%. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, dedicate al Pattinaggio Artistico, hanno attirato 2.626.000 spettatori (13.3%). Su Italia1, il film d’azione Taken 3 – L’ora della verità ha ottenuto 1.004.000 spettatori con il 6. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV del 9 Febbraio 2026: Cuori 3 domina il prime time, Taratata sfiora il sorpasso

Approfondimenti su Cuori 3

Ieri sera, Rai1 ha conquistato il prime time con il film “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”.

#L’Invisibile-La-Cattura-di-Matteo-Messina-Denaro || Ieri sera, su Rai1, la miniserie ‘L’Invisibile’ ha conquistato il prime time.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi; Ascolti tv 8 febbraio, chi ha vinto la sfida?; Ascolti tv, Sinner trascina il Nove. Duello infuocato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: ecco chi ha vinto; Ascolti tv del 5 febbraio, Don Matteo senza rivali. Gerry Scotti trema.

Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 su Rai 1 e Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna ... fanpage.it

Ascolti tv, i dati del 9 febbraio 2026Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 coinvolge 2.940.000 spettatori pari al 17.4% dalle 21:50 alle 23:41. 361magazine.com

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di domenica 8 febbraio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

Ascolti tv ieri 8 febbraio 2026, da La Ruota della Fortuna a Chi vuol essere milionario, da Affari Tuoi alle Olimpiadi: i dati Auditel x.com