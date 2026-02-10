ASCOLTI TV 9 FEBBRAIO 2026 | PARTE TARATATA CUORI OLIMPIADI

Nella serata di lunedì 9 febbraio 2026, le Olimpiadi invernali attirano ancora molti spettatori, ma la gara si fa serrata tra le diverse trasmissioni. Su Rai e Mediaset, gli ascolti sono in equilibrio, mentre Taratata debutta con una puntata che non riesce a conquistare il pubblico come sperava. Cuori 3, invece, mantiene la sua fascia di pubblico fedele, anche se si registra una leggera flessione rispetto alle serate precedenti. La notte si preannuncia ancora più combattuta, con gli appassionati pronti a segu

ASCOLTI TV 9 FEBBRAIO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026 con una nuova puntata di Cuori 3, il debutto di Taratata e le Olimpiadi Invernali. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L'Eredità – x L'Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Cuori 3 – x (x + x) TC – x G – x O – x Cuori 3 – x + x XXI Secolo – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io Sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Dentro La Notizia: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – x Taratata – x TC – x G – x O – x Taratata – x Taratata Highlights + Tg5 – x + x Olimpiadi Invernali Milano Cortina – x Tg2 – x Mattina Olimpica – x Italia-Stati Uniti – x Tg Olimpico – x Sci Alpino: Combinata M.

I dati degli ascolti tv di lunedì 9 febbraio mostrano come Cuori 3 su Rai 1 abbia conquistato il pubblico con una buona performance.

Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa.

