ArtigianaMente Donna - Il valore dell' artigianato al femminile
L’associazione NSV Organizzazione Eventi APS annuncia una nuova fiera dedicata alle donne artigiane. La manifestazione si terrà domenica 8 marzo 2026 a Cittadella, in provincia di Padova. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune, mette in mostra le creazioni di donne che lavorano nel settore artigianale. È un’occasione per valorizzare il loro talento e far conoscere il loro lavoro al pubblico.
L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo, con il Patrocinio del Comune di Cittadella (PD), promuove e organizza la Manifestazione “ArtigianaMente Donna – Il Valore dell’Artigianato al Femminile”, in programma domenica 8 Marzo 2026.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondimenti su ArtigianaMenteDonna
Ultime notizie su ArtigianaMenteDonna
