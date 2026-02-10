Arte del dolce Napoli regina | batte anche Roma e Milano

A una settimana da San Valentino, Napoli si conferma come la città più dolce d’Italia. Sfogliatelle, babà e cioccolatini riempiono vetrine e pasticcerie, rendendo il capoluogo campano la meta preferita per chi cerca un tocco di dolcezza. La tradizione dolciaria napoletana batte Roma e Milano, conquistando i palati di molti.

A una settimana da San Valentino, Napoli si scopre la città più dolce d’Italia. Sfogliatelle, cioccolatini nudi, babà, creme spalmabili, hanno reso il capoluogo campano leader nel settore dolciario, che rappresenta un caposaldo dell’industria alimentare italiana. L’ultimo bilancio tracciato dal Registro delle imprese ha calcolato nel 2025 un fatturato del settore dei dolci di 8 miliardi e Napoli ha conquistato il podio per numero di attività (943), a seguire Roma (571) e Milano (410). In sesta posizione un’altra città campana: Salerno con 288 imprese. I numeri Complessivamente la filiera coinvolge 9. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

