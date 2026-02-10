Argento a prezzo scontato grazie all' evasione dell’Iva | 15 indagati e perquisizioni da Arezzo a Catania

La procura di Arezzo ha scoperto un giro di argento venduto a prezzo scontato grazie all’evasione dell’Iva. Sono 15 le persone indagate e sono state fatte perquisizioni tra Arezzo e Catania. Le indagini hanno messo in luce un mercato nero che coinvolge anche questo metallo prezioso.

Anche l'argento ha il suo mercato nero e la sua fotografia è restituita dal meccanismo messo in luce dalle indagini della Procura di Arezzo con il braccio operativo dei finanzieri del comando delle fiamme gialle di Arezzo. Dopo mesi di indagini, scattate in seguito a un sequestro su strada di oro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato oltre 15 milioni di euro a 15 persone e 9 società coinvolte in una maxi frode fiscale nel settore dell’argento.

La Guardia di Finanza ha smantellato un vasto giro di mercato nero dell’argento.

