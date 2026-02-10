Argentero nel mirino di Sanremo tra voci e aspettative

Questa mattina si sono fatte più insistenti le voci su un possibile coinvolgimento di Argentero a Sanremo. Tra scommesse e rumor, il nome dell’attore torna al centro delle discussioni sui social e nelle trasmissioni televisive. Il Festival resta in attesa di conferme, mentre fan e addetti ai lavori osservano attentamente ogni indicazione.

. Un’ipotesi che anima il Festival tra tv, social e curiosità. In queste ore un passaparola sempre più fitto attraversa studi televisivi, redazioni e social network: Luca Argentero potrebbe comparire tra i possibili co-conduttori del Festival di Sanremo. L’interesse aumenta mentre il Teatro Ariston si prepara ad accogliere una nuova edizione della manifestazione musicale più seguita del Paese. Ospite del programma Che tempo che fa, Luca Argentero affronta l’argomento con ironia e misura. Alle domande dei giornalisti risponde senza conferme ufficiali, ma nemmeno con una chiusura netta, lasciando intendere che una chiamata formale rappresenterebbe una proposta da valutare con attenzione.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Approfondimenti su Argentero Sanremo Il Mengo slitta per i Mondiali. Pesca ancora tra i big di Sanremo. Nel mirino Brancale e Morandi jr. Il Festival di Mengo si sposta a metà luglio, lasciando l’ipotesi di inizio mese. Sanremo-Eurovision: tra aspettative, scelte artistiche e il peso della rappresentanza italiana. A poche settimane dall’annuncio della possibile partecipazione dell’Italia all’Eurovision, il dibattito si accende. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Argentero Sanremo Argomenti discussi: Sky riparte da 883 e Piedone. E Muccino racconta Gucci; Sky Showcase, le serie tv (italiane e internazionali) del 2026: Gucci con Miriam Leone, il ritorno degli 883 e Beverly Hills 90210; Luca Argentero ce l'ha con Ambra Angiolini: il motivo è incredibile; Cronisti nel mirino delle intimidazioni, focus a Cagliari con l'Odg. Luca Argentero torna nel 2026 con 3 serie tv: Motorvalley, L’avvocato Ligas e DocDal 10 febbraio su Netflix arriva Motorvalley, la nuova serie tv in 6 episodi prodotta da Groenlandia e girata principalmente in Emilia Romagna. La trama vede 3 personaggi in primo piano: Arturo ... ilmattino.it Netflix nel mirino del Senato: accuse di eccessiva "wokeness" e scontro politico Durante un’audizione al Senato degli Stati Uniti, Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, si è trovato al centro di un acceso dibattito che ha superato la questione antitrust, trasformand - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.