Arezzo frode nel commercio di argento | 15 indagati e sequestri per oltre 15 milioni

La polizia ha smantellato un giro di frode sul commercio di argento. Sono 15 le persone indagate e sequestrati beni per oltre 15 milioni di euro. L’indagine ha scoperto un’associazione che, tramite un sistema di evasione IVA, approvvigionava grandi quantità di argento a prezzi molto bassi. La società bolognese al centro dell’inchiesta sfruttava questo meccanismo per ottenere il metallo più conveniente e alimentare le sue lavorazioni industriali.

La Guardia di finanza di Arezzo ha posto sotto sequestro preventivo beni per oltre 15,7 milioni di euro dopo aver scoperto un'articolata frode fiscale, attuata nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali. Le operazioni sono state portate avanti nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L'Aquila, Pescara, Catania e Messina. Tutto è partito da una serie di indagini nei confronti di 15 persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione.

