Area pedonale ma nello stesso tempo via d' accesso ai garage qualcosa non torna in piazza Arduino

Da ieri pomeriggio in piazza Arduino la situazione è confusa. L’area è pedonale, ma allo stesso tempo funge da via di accesso ai garage sottostanti. Questa doppia funzione crea disagio e confusione tra i residenti e i passanti, che chiedono chiarimenti alle autorità. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato come si intenda risolvere il problema.

Qualcosa non torna in piazza Anna Maria Arduino, lo slargo che insiste tra via Cavalluccio e via Bisazza. L'area risulta infatti pedonale ma in prossimità di essa sorgono due varchi carrabili. Il primo appartiene a un privato, il secondo addirittura a un condominio che al suo interno ospita ben.

