ArcelorMittal investe nella decarbonizzazione | nuovo forno elettrico in Francia
ArcelorMittal investe milioni di euro per ridurre le emissioni di CO2. L’azienda costruirà un nuovo forno elettrico a Mardyck, in Francia, per rendere più sostenibile la produzione di acciaio. L’obiettivo è abbattere l’impatto ambientale e modernizzare gli impianti. La decisione arriva a pochi mesi dall’annuncio di altri progetti green nel settore siderurgico.
(LaPresse) ArcelorMittal annuncia un importante investimento nella decarbonizzazione della produzione siderurgica con la costruzione di un forno elettrico nel suo sito di Mardyck, in Francia. Il nuovo impianto consentirà di produrre acciaio senza l’utilizzo del carbone, una delle principali fonti di emissioni di CO? nel settore. L’annuncio è arrivato durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron allo stabilimento, parte del complesso industriale di Dunkerque. Secondo l’Eliseo, gli impianti di ArcelorMittal rappresentano circa la metà del peso dell’industria siderurgica francese e rientrano tra i 50 siti industriali con le maggiori emissioni di gas serra nel Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su ArcelorMittal Francia
