Approvati il budget 2026 e il nuovo Piano industriale di Lario Reti Holding

L’assemblea di Lario Reti Holding ha dato il via libera al budget 2026 e al nuovo Piano industriale. Tutti gli azionisti presenti hanno votato a favore, senza oppositioni. Ora l’azienda si prepara a mettere in pratica i nuovi piani di sviluppo.

L’Assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha approvato all’unanimità dei presenti il budget per l’esercizio 2026 e il nuovo Piano industriale. Il documento di budget riguarda l’undicesimo anno di attività di Lario Reti Holding come Gestore del servizio idrico integrato sull’intera provincia di Lecco, mentre il rinnovato Piano industriale guarda fino al 2045. “In questo scenario, Lario Reti Holding è chiamata a rafforzare la resilienza delle proprie infrastrutture, migliorare la qualità del servizio e accompagnare il territorio verso modelli di gestione più sostenibili ed efficienti”. Il totale degli investimenti previsti dal Piano è finanziato principalmente attraverso la tariffa e, per una quota residua tramite contributi pubblici e privati.🔗 Leggi su Leccotoday.it

