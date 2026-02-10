Apple sblocca i video su CarPlay | ecco perché potreste non vederli mai

Da oggi, con iOS 26, Apple permette di vedere i video su CarPlay. Tuttavia, questa funzione non è ancora disponibile su tutte le auto. La decisione di attivarla dipende dai produttori di veicoli, che devono integrare la funzione nelle proprie automobili. Per ora, molti utenti potrebbero non vedere mai questa novità, anche se è stata annunciata.

Con l’arrivo di iOS 26, Apple ha introdotto la possibilità di visualizzare video su CarPlay, ma l’effettiva implementazione di questa funzione nelle automobili rimane strettamente legata alla volontà dei produttori automobilistici. La novità, annunciata a febbraio 2026, consente la riproduzione di contenuti video tramite AirPlay solo a veicolo fermo, aprendo uno scenario potenzialmente rivoluzionario per l’intrattenimento in auto, ma al momento ancora in attesa di una concreta adesione da parte dell’industria automotive. Dopo anni di restrizioni, Apple ha quindi cambiato rotta, aprendo le porte ai contenuti video all’interno del sistema operativo per auto.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Apple annuncia il ritorno di CarPlay con una versione più avanzata, chiamata CarPlay Ultra.

