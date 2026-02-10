Apple e google si impegnano per pratiche più eque per lo store di app nel regno unito

Le due aziende hanno firmato un accordo per rendere più trasparenti e eque le condizioni degli store di app nel Regno Unito. La decisione arriva dopo una richiesta delle autorità britanniche di migliorare le pratiche commerciali e garantire maggiore chiarezza agli sviluppatori e agli utenti. Ora, Google e Apple si impegnano a modificare alcune regole, sperando di rispondere alle critiche e di evitare interventi più stringenti da parte dei regolatori.

accordo tra tech giant Google e Apple mirato a rendere i loro store più giusti e più trasparenti, in risposta a una richiesta normativa nel Regno Unito. l’autorità antitrust britannica ha riconosciuto lo status di mercato strategico dei due protagonisti nel contesto degli smartphone, spingendo verso modifiche concrete nelle pratiche di distribuzione e nei rapporti con gli sviluppatori. google e apple promettono store più equi e trasparenti. Secondo l’analisi delle autorità regolatorie, i telefoni moderni si basano prevalentemente su sistemi operativi Android o iOS, con le rispettive piattaforme di vendita e i browser che detengono una posizione dominante. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

