Apertura straordinaria di Villa Malfitano-Whitaker | visite assistite nella dimora inglese di via Dante

Domenica 15 febbraio, Villa Malfitano-Whitaker apre le sue porte per un’apertura straordinaria. Dalle 10 alle 19, i visitatori potranno scoprire la villa inglese di via Dante con visite guidate organizzate da Terradamare. La dimora, situata vicino al villino Florio e a Villa Virginia, offre un’occasione unica per immergersi nell’elegante scenario del periodo artistico che la caratterizza.

Domenica 15 febbraio 2026 dalle 10 alle 19 apertura straordinaria di Villa Malfitano-Whitaker. Visite assistite, con Terradamare, nella villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Villa Malfitano Whitaker

Vieni a scoprire Villa Spina, una storica residenza situata nei pressi della Palazzina Cinese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Villa Malfitano Whitaker

Argomenti discussi: Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 31 gennaio e 1 febbraio 2026; Cultura, da oggi al 12 febbraio tornano le visite della Sovrintendenza Capitolina; Villa Parco Bolasco riapre al pubblico; Dieci anni di Bethesda: a Villa Pettini una storia di accoglienza, dignità e integrazione.

Somma Vesuviana, nuove terme romane nella Villa Augustea: aperture straordinarie il 5 e 6 ottobreSabato 5 e Domenica 6 Ottobre apertura straordinaria del sito Archeologico della Villa Augustea di Somma Vesuviana. Accompagnati dagli archeologi, sarà possibile entrare nel sito in verticale più ... ilmattino.it

Somma Vesuviana, apertura straordinaria della Villa Romana AugusteaRosalinda Perna – assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana- afferma: «Domani apre la villa di epoca romana. Sarà possibile visitarla con le guide della ProLoco di Somma Vesuviana. Alle ore ... ilmattino.it

Villa Malfitano non è solo la casa di una famiglia.È un racconto corale fatto di luoghi, oggetti e persone che, nel tempo, hanno intrecciato le loro storie con quelle della Fondazione Whitaker: botanici, archeologi, musicisti, studiosi, visitatori di ieri e di oggi. Og - facebook.com facebook