Aperitivo con delitto Una stella in cucina

Domenica 22 febbraio alle 18, il Teatro in casa in via Casilina 431 ospita un aperitivo con delitto intitolato

Domenica 22 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Una stella in cucina”.Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato "Sacro e Profano" c’è un.🔗 Leggi su Romatoday.it

Domenica 11 gennaio alle ore 20 presso il Teatro in casa – Interno 13, in via Casilina 431 a Torpignattara, si svolge l’evento “Aperitivo con delitto” con la partecipazione di Piera Fumarola e Aldo Gordiani, protagonisti di “6° Reggimento”.

Domenica 15 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “T’amo da morire”. San Valentino, il giorno degli innamorati, tutto è organ - facebook.com facebook