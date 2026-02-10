Aperitivo con delitto Una stella in cucina

Da romatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 22 febbraio alle 18, il Teatro in casa in via Casilina 431 ospita un aperitivo con delitto intitolato

Domenica 22 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Una stella in cucina”.Nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato "Sacro e Profano" c’è un.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Teatro in casa

Aperitivo con delitto "6° Reggimento"

Domenica 11 gennaio alle ore 20 presso il Teatro in casa – Interno 13, in via Casilina 431 a Torpignattara, si svolge l’evento “Aperitivo con delitto” con la partecipazione di Piera Fumarola e Aldo Gordiani, protagonisti di “6° Reggimento”.

Aperitivo con delitto "6o reggimento"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Teatro in casa

Argomenti discussi: Aperitivo con delitto Stanza 57; Aperitivo con delitto L'erba cattiva al Teatro in casa; Pro loco: il calendario dei prossimi eventi; Carnevale: le feste per adulti e bambini.

Cena con delitto Una danza mortaleImprovvisart torna sulla scena del crimine di Officine Birrai a Lecce con un nuovo appuntamento di Cena con Delitto. Il secondo appuntamento, Una danza mortale, è un racconto avvolgente fatto di amo ... lecceprima.it

Aperitivo con delitto Dente per denteSabato 24 gennaio alle 20 e domenica 25 gennaio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo ... romatoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.