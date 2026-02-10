Anziano ferito a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano

La polizia sta lavorando per capire cosa sia successo questa mattina in piazza San Pietro ad Acerra. Un uomo anziano è stato colpito con dei colpi d’arma da fuoco e ora si trova in ospedale. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di identificare il responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia sta indagando sul ferimento di un anziano avvenuto nella mattinata di oggi in piazza San Pietro ad Acerra, nel Napoletano. L'uomo ha riferito di essere stata avvicinato da alcuni sconosciuti che gli hanno esploso contro dei colpi di pistola ferendolo alle gambe. L'uomo è stato soccorso e portato alla vicina Clinica dei Fiori dove è stato medicato. Non è in pericolo di vita.

