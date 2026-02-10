Antonello da Messina torna allo Stato | l’Ecce Homo entra nel patrimonio culturale italiano

Il Ministero della Cultura ha ufficialmente acquisito l’Ecce Homo di Antonello da Messina, portando il capolavoro rinascimentale nel patrimonio culturale italiano. Dopo settimane di trattative, l’opera torna in Italia e sarà esposta nelle prossime settimane in un museo nazionale. La decisione è stata accolta con soddisfazione dagli addetti ai lavori e dagli appassionati d’arte.

Il Ministero della Cultura ha concluso l'acquisizione dell' Ecce Homo di Antonello da Messina, un capolavoro rinascimentale di inestimabile valore storico e artistico. L'opera, proveniente da una collezione privata, è stata acquisita con un investimento significativo che mira a rafforzare il patrimonio artistico nazionale e a renderlo accessibile al pubblico. La notizia, diffusa nella mattinata del 10 febbraio 2026, rappresenta un evento di rilievo nel panorama culturale italiano. L'acquisizione dell' Ecce Homo segna un momento cruciale per la salvaguardia del patrimonio artistico italiano. L'opera di Antonello da Messina, figura chiave del Rinascimento siciliano, era considerata una delle più importanti tele ancora in mani private.

