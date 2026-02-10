Antonello da Messina all’asta a NY | l’Italia cerca di evitare la dispersione di un capolavoro rinascimentale

A New York, Sotheby’s mette all’asta un dipinto di Antonello da Messina, uno dei grandi maestri del Rinascimento italiano. L’Italia cerca di bloccare la vendita per evitare che il capolavoro finisca fuori dai confini nazionali. La partita è aperta tra chi vuole preservare l’arte italiana e chi vede nell’asta un’opportunità di mercato.

Un dipinto di Antonello da Messina, capolavoro del Rinascimento italiano, è stato inserito nel catalogo di un’asta di Sotheby’s a New York, sollevando preoccupazioni per la sua possibile dispersione all’estero. Il deputato regionale siciliano Fabio Venezia ha lanciato un appello affinché, in caso di acquisizione da parte dello Stato, l’opera torni in Sicilia, terra natale dell’artista, rappresentando un atto di restituzione storica e culturale. La notizia ha scosso il mondo culturale italiano, riportando al centro il dibattito sulla tutela del patrimonio artistico nazionale. L’opera in questione, un prezioso dipinto bifacciale raffigurante l’Ecce Homo su un lato e San Girolamo penitente sull’altro, è considerata un tesoro inestimabile e un simbolo dell’identità siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Lo Stato compra da Sotheby's l'Ecce Homo di Antonello da Messina, costo 14,9 milioni di dollari; L'Italia compra l'Ecce Homo di Antonello da Messina, il dipinto e la cifra spesa; L’Ecce Homo di Antonello da Messina all’asta, cercando il record; Secondo fonti autorevoli, lo Stato avrebbe acquistato l'Ecce Homo di Antonello da Messina.

