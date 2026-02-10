antonella plenzio - un luogo silente

La Galleria Raffaella De Chirico apre le porte alla mostra di Antonella Plenzio, intitolata Un luogo silente. La rassegna si inserisce nel clima dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’artista presenta opere che invitano alla riflessione, in un ambiente che trasmette calma e introspezione. La mostra resterà aperta fino a fine stagione, offrendo ai visitatori un momento di pausa e contemplazione.

La Galleria Raffaella De Chirico è lieta di presentare, in concomitanza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la mostra personale dell'artista Antonella Plenzio (1953) dal titolo Un luogo silente. L'esposizione aprirà al pubblico il 5 febbraio 2026 su appuntamento.

