Anno del cavallo | dalle Ferrari alle Mustang tutte le auto equestri

Il 2026 sarà l’anno del cavallo secondo il calendario cinese, e molti appassionati si preparano a festeggiare con auto che portano il nome o l’immagine di questo animale. Dalle Ferrari alle Mustang, diverse vetture si ispirano all’equitazione, e ora si riscoprono in una rassegna speciale. È un modo per unire due mondi, quello delle auto e quello dei cavalli, che da sempre affascinano gli appassionati di velocità e libertà.

L'automobile è a tutti gli effetti l'erede del cavallo, naturalmente nel solo campo dei trasporti. Le prime, pionieristiche vetture non erano infatti altro che carrozze motorizzate, rimpiazzando quindi gli equini con rudimentali motori a scoppio. E non sorprende quindi che nel linguaggio automobilistico permangano terminologie che sottolineano questa stretta relazione, uno su tutti ovviamente l'unità di misura della potenza, il cavallo vapore, metrica originariamente pensata proprio per evidenziare il superiore potenziale dei motori a scoppio rispetto agli equini, venendo calcolata anche in maniera fin troppo "ottimista", al punto che un cavallo può arrivare a produrre fino a 15 cavalli di potenza durante uno scatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Anno del cavallo: dalle Ferrari alle Mustang, tutte le auto "equestri" Approfondimenti su Anno del cavallo Oroscopo cinese anno 2026 per Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Scopri le previsioni di Lao Feng per l’anno del Cavallo di Fuoco Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. “El secreto salvaje de los caballos Mustang ” #animales #mustang Ultime notizie su Anno del cavallo Argomenti discussi: Cosa significa che il 2026 sarà l’anno del Cavallo di Fuoco?; Capodanno cinese, ad Aosta Plus festeggia l’anno del Cavallo di fuoco; Le migliori collezioni e i progetti dedicati al Capodanno Cinese e l'Anno del Cavallo; Capodanno Cinese: al Parco Olmi di Bergamo si festeggia l’anno del cavallo. Anno del cavallo: dalle Ferrari alle Mustang, tutte le auto equestriSecondo il calendario lunare cinese, il 2026 sarà l'anno del cavallo. Quindi, quale migliore occasione per riscoprire tutte le vetture che, per nome o natura, prendono ispirazione all'immaginario eque ... gazzetta.it Capodanno Cinese 2026: qui le capsule collection dedicate all’anno del CavalloNegli ultimi anni il Capodanno Cinese si è affermato come un momento chiave per il sistema moda, superando la logica delle iniziative puramente decorative ... stylosophy.it Cina, i marchi internazionali sfruttano Anno del Cavallo per entrare nel mercato HAIKOU (CINA) – Sciarpe di seta con motivi equini, ciondoli a forma di ferro di cavallo e set cosmetici: molti marchi internazionali stanno lanciando prodotti in edizione limitata con - facebook.com facebook Cina: Pechino, Museo nazionale ospita mostra sull’Anno del Cavallo PECHINO (CINA) – Delle persone visitano una mostra con tema sull’Anno del Cavallo dello zodiaco cinese presso il Museo nazionale della Cina a Pechino, capitale del Paese, il 29 gennai x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.