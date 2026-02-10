Anna Del Bene, ex compagna di Diego Dalla Palma, rivela di aver amato solo lui. I due non si sono mai sposati, ma la passione tra loro è rimasta forte nel tempo. Dalla Palma la descrive come una figura molto importante del suo passato.

Diego Dalla Palma e Anna Del Bene non si sono mai sposati, ma è noto che la passione tra di loro abbia toccato i massimi livelli, tanto che Dalla Palma ne parla come “una figura molto importante del mio passato”. Secondo alcune ricostruzioni, Anna Del Bene era legata al mondo artistico e musicale. Alcune fonti la descrivono come soprano fiorentina, con un talento naturale per la voce lirica. Si sa poco della sua famiglia – pare che il padre si chiamasse Pietro Del Bene e che avesse una sorella, Patrizia – ma ciò che colpisce è la discrezione assoluta con cui è scomparsa dai riflettori dopo la fine della relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anna Del Bene, chi è l’ex compagna di Diego Dalla Palma: “L’unica donna che io abbia mai amato”

Approfondimenti su Anna Del Bene

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Anna Del Bene

Argomenti discussi: Anna Tatangelo rimanda i concerti: Non è stata una decisione facile, ma è quella giusta; Al ricevimento con la principessa Anna: I Giochi sono condivisione di talenti, bella Milano e queste Olimpiadi; Anna Bigini: Grazie di cuore a chi ha prestato soccorso; Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina: gli azzurri campioni del mondo grandi protagonisti della cerimonia d'apertura.

Anna Del Bene, chi è l’ex compagna di Diego Dalla Palma: L’unica donna che io abbia mai amatoDiego Dalla Palma e Anna Del Bene non si sono mai sposati, ma è ... msn.com

Quando si vuol bene a una persona le si vuol bene com'è e non come si vorrebbe che fosse. LevTolstoj, "Anna Karenina" - facebook.com facebook