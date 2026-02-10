Anna Del Bene chi è l’ex compagna di Diego Dalla Palma | L’unica donna che io abbia mai amato
Anna Del Bene, ex compagna di Diego Dalla Palma, rivela di aver amato solo lui. I due non si sono mai sposati, ma la passione tra loro è rimasta forte nel tempo. Dalla Palma la descrive come una figura molto importante del suo passato.
Diego Dalla Palma e Anna Del Bene non si sono mai sposati, ma è noto che la passione tra di loro abbia toccato i massimi livelli, tanto che Dalla Palma ne parla come “una figura molto importante del mio passato”. Secondo alcune ricostruzioni, Anna Del Bene era legata al mondo artistico e musicale. Alcune fonti la descrivono come soprano fiorentina, con un talento naturale per la voce lirica. Si sa poco della sua famiglia – pare che il padre si chiamasse Pietro Del Bene e che avesse una sorella, Patrizia – ma ciò che colpisce è la discrezione assoluta con cui è scomparsa dai riflettori dopo la fine della relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Anna Del Bene
Anna Del Bene, chi è l'ex compagna di Diego Dalla Palma: "Dopo di lei sono andato con gli uomini"
