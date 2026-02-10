Questa mattina, la città piange la perdita di Carlo dell’Amico, 62 anni, ex maresciallo dei carabinieri in pensione. È morto in un incendio scoppiato nella sua casa di via Angelini durante la notte. Le prime ricostruzioni indicano che il fuoco si sarebbe sviluppato improvvisamente, lasciando sgomenti amici e vicini. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo non hanno potuto salvare l’ex ufficiale. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre si cercano ancora le cause del rogo.

Ancora sgomento in città per la scomparsa di Carlo dell’Amico, 62 anni, l’ex maresciallo capo dei carabinieri, in pensione ormai da anni, morto per un incendio scoppiato di notte nella sua abitazione di via Angelini. Com’è noto, l’ex maresciallo stava riposando quando – per cause ancora da accertare, si pensa a una candela o a una sigaretta – sono divampate le fiamme nel salotto dell’abitazione al secondo piano di via delle Mura Nord. Fatali per lui i fumi tossici che si sono sprigionati. Si è salvata sua moglie, Anna Bigini, della libreria ’Libri in armonia’, grazie al vicino di casa Flavio Mornelli che, assieme al cane, ha avuto la prontezza di intervenire immediatamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anna Bigini: "Grazie di cuore a chi ha prestato soccorso"

Approfondimenti su Carlo dell’Amico

Lo scorso giorno a Modena, oltre 1800 scout di Agesci Emilia-Romagna si sono riuniti per il loro convegno metodologico regionale intitolato:

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carlo dell’Amico

Argomenti discussi: Anna Bigini: Grazie di cuore a chi ha prestato soccorso; Il dolore e la gratitudine della famiglia di Carlo Dell’Amico dopo la tragedia dell’incendio; Tragico incendio a Massa: muore carabiniere in pensione. Aveva 61 anni. Grave la moglie –; Carlo Dell’Amico morto nell’incendio di Massa. Cos’è successo all’ex carabiniere?.

Anna Ferzetti, diretta da Pierfrancesco Favino, sarà la protagonista dello spettacolo "People, Place & Things" in scena al Teatro Guglielmi - Massa martedì 10 e mercoledì 11 febbraio alle ore 21. "Le cose, i posti, le persone che fanno parte della nostra vita son facebook