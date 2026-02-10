Angiola gira un video e denuncia | Strisce pedonali illeggibili emergenza ignorata
Nunzio Angiola, consigliere comunale e leader di ‘Cambia’, denuncia che le strisce pedonali di Foggia sono tutte da rifare. In un video, mostra come siano quasi tutte illeggibili e in cattive condizioni. Lancia l’allarme e chiede interventi immediati per mettere in sicurezza i cittadini.
Il video che accompagna la nota del consigliere comunale d'opposizione, documenta senza filtri lo stato delle strade del capoluogo dauno: attraversamenti invisibili, vernice consumata, segnaletica assente o inefficace. “Non si tratta di dettagli estetici, ma di fattori di rischio concreti, che aumentano la probabilità di incidenti, investimenti e tragedie sfiorate”. Angiola ricorda che nel 2025 sono stati registrati 836 incidenti, con 460 feriti e 9 morti. Mentre sono due le vittime del nuovo anno. “Cambia è oggi l’unico movimento politico che, a Foggia e in provincia, porta avanti una battaglia sistematica e coerente sulla sicurezza stradale, per noi una misura di civiltà urbana”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
