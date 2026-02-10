Angiola gira un video e denuncia | Strisce pedonali illeggibili emergenza ignorata

Nunzio Angiola, consigliere comunale e leader di ‘Cambia’, denuncia che le strisce pedonali di Foggia sono tutte da rifare. In un video, mostra come siano quasi tutte illeggibili e in cattive condizioni. Lancia l’allarme e chiede interventi immediati per mettere in sicurezza i cittadini.

