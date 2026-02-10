Anghiari lampione cade in piazza | ferito un 72enne accertamenti in corso

Questa mattina ad Anghiari, un lampione si è staccato e è crollato in piazza 4 Novembre. Un uomo di 72 anni che si trovava lì è stato ferito. Ora sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

Paura nel pomeriggio di martedì 10 febbraio ad Anghiari, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 72 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito dalla caduta di un lampione dell'illuminazione pubblica in piazza 4 Novembre. I soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell' Asl Toscana sud est con un'ambulanza infermierizzata India 5 proveniente da Pieve Santo Stefano. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza l'area e gestito le operazioni di assistenza. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sansepolcro in codice 2 (codice giallo), indicativo di condizioni stabili ma che richiedono accertamenti medici.

